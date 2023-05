Tennisster Hartono uitgeschakeld in kwalificaties Roland Garros

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel doet dit jaar niet mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Meppelse verloor in de eerste kwalificatieronde van het grandslamtoernooi in drie sets van de Tsjechische Sara Bejlek: 6-7 (2), 6-4 en 6-4.

Hartono is de mondiale nummer 224, Bejlek staat 44 plekken hoger. Het lukte de 27-jarige Hartono de afgelopen twee edities van de Australian Open nog wel om via de kwalificaties door te dringen tot het hoofdtoernooi.

Begin dit jaar was de Amerikaanse Shelby Rogers in de openingsronde in Melbourne te sterk voor de Nederlandse.