Beachvolleyballer Varenhorst heeft een nieuwe partner

Die beslissing viel Varenhorst rauw op zijn dak . De 33-jarige Varenhorst -geboren in Valtermond en opgegroeid in Nieuw-Buinen- is nagenoeg hersteld van een zware rugblessure. Hij heeft zijn trainingen hervat en hoopt in juli zijn rentree te maken. Hij pakte in 2015 met Reinder Nummerdor zilver op het WK.