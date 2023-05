Flater of niet: FC Emmen-proefspeler Kongolo naar Roda JC

VOETBAL - Hij was twee maanden op proef bij FC Emmen, liet een goede indruk achter op technisch manager Mike Willems, maar tekende vandaag bij Roda JC: de nieuwe club van assistent-trainer Bas Sibum: middenvelder Rodney Kongolo. Het nieuws zorgt voor veel gefronste wenkbrauwen onder de Emmen-fans.

Of die verontwaardiging terecht is of niet, bijzonder is het natuurlijk wel. De Drentse club steekt al twee maanden tijd en energie in de 25-jarige middenvelder (oud-speler van onder andere SC Heerenveen, Doncaster Rovers, Cosenza en de jeugd van Feyenoord en Manchester City) en Roda JC zegt dankjewel.

Terwijl de supporters van de Drentse club zich afvragen hoe het zo heeft kunnen lopen, licht Bas Sibum de komst van Kongolo toe op de website van de club uit Kerkrade: "Ik heb Rodney leren kennen tijdens zijn stage bij Emmen. Hij heeft aangetoond over de juiste mentaliteit te beschikken. Daarnaast is het een goede voetballer met een groot loopvermogen. Ik ben dan ook heel blij dat we hem aan onze selectie voor komend seizoen kunnen toevoegen."

Wat is het verhaal?

Een reactie vanuit de clubleiding van FC Emmen is er (nog) niet gekomen, dus is het ook voor de volgers van de club die volgende week woensdag begint aan de overlevingsstrijd in de nacompetitie gissen. Lag er nog geen bod bij het management van Kongolo, was de mogelijk nieuwe trainer niet gecharmeerd van de middenvelder of wilde Willems eerst van de nieuwe trainer weten of hij het ook in Kongolo ziet ziet zitten?