Aderlating voor FC Emmen: Keziah Veendorp mist halve finales nacompetitie

VOETBAL - Een flinke aderlating voor FC Emmen, want de Drentse club moet het voorlopig stellen zonder Keziah Veendorp. De middenvelder raakte tegen Feyenoord geblesseerd aan zijn knie en ligt er maximaal vier weken uit. De hoop is dat hij nog een rol kan spelen in de eventuele finale van de nacompetitie, maar de halve finale zal Veendorp missen.

Veendorp kwam dit seizoen in alle 33 eredivisieduels in actie. Eerst als rechtervleugelverdediger en later als verdedigende middenvelder.

FC Emmen begint volgende week woensdag aan de play-offs om lijfsbehoud. Eerst met een uitduel en zaterdag 3 juni is op De Oude Meerdijk de return. MVV of NAC wordt de tegenstander. Gisteravond stonden beide ploegen tegenover elkaar in de 1e ronde van de play-offs: In Breda werd het 1-0.