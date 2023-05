Laatbloeier Arjan Westra (28) debuteert komend seizoen met Lycurgus in eredivisie

'Plannen om met Sudosa naar de Eredivisie te gaan'

Via Sudosa-Desto ging Westra op 21-jarige leeftijd naar studentenvereniging Donitas in Groningen om daar vier seizoenen te spelen. Daarna volgde de terugkeer naar de club uit Assen.

Meetrainen

De 28-jarige Drent heeft al een beetje kunnen wennen aan z'n nieuwe club. "Vanaf januari heb ik één keer in de week meegetraind en dat beviel goed. Ook bleek dat ik nog een hoop kan leren om mezelf te verbeteren." En daar is de fysiek imposante verschijning ook juist naar op zoek.

"Toen ik voetbalde en zwom wilde ik ook altijd het maximale eruit halen. De afgelopen drie jaar was ik een dragende speler en aanvoerder bij Sudosa. Ik speelde vooral op gemak en ervaring. Ik was veel met ploeggenoten bezig, maar nu wil ik zelf, op hoger niveau, beter worden", aldus Westra

Teamspeler

Aan ambitie geen gebrek bij de middenman. Ook op het veld niet. "Ik ben fanatiek en heb een hekel aan verliezen. Ik ben een teamspeler en hou graag de sfeer erin. Qua spel ben ik een slimme speler. Ik spring niet het hoogst of sla het hardst, maar maak weinig fouten en speel goed in de tactiek. Ik wil er de komende tijd volledig voor gaan. Volleybal echt op de eerste plaats. Dat is in de Topdivisie niet altijd zo en bij Lycurgus is dat natuurlijk anders. Dat merkte ik al wel op trainingen. Ik kijk er erg naar uit om komend seizoen voor het maximale te gaan", besluit Westra.