Deelnemers EK wielrennen kunnen in september over nieuwe Dak van Drenthe op VAM

'Drenthe tijdens EK van haar mooiste kant laten zien'

Voor Henk Brink is het één van z'n laatste wapenfeiten als gedeputeerde van onze provincie. Het openstellen van de VAM voor publiek en het aanleggen van de verschillende fietsparcoursen in oktober 2018 gebeurde ooit ook op zijn initiatief. En dus was het voor hem best een halszaak dat het nieuwe Dak van Drenthe tijdens het EK wielrennen al gebruikt zou kunnen worden.

"Met het EK wielrennen haal je misschien wel het grootste evenement ooit naar de provincie. Dan is het ook heel belangrijk dat je Drenthe van haar allermooiste kant kunt laten zien. En dan is het mooi als we over de berg heen kunnen. Daar ben ik trots op. Maar ik hoop vooral dat Drenthe daar trots op is", reageert Brink.

Zware klim

Voor de renners wordt de klim een aanzienlijk stuk zwaarder. "Het gaat om een stijgingspercentage van 16,5 %. Je kunt straks in één keer van nul naar 63 meter over een parcours van 650 meter. Dan is er een kleine afdaling en dan kun je weer aansluiten op het oude parcours."

Finish EK op de VAM