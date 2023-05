Lubbers niet voor september terug bij FC Emmen

VOETBAL - Ronald Lubbers keert dit seizoen niet terug bij FC Emmen. De bestuursvoorzitter, die vanwege gezondheidsredenen sinds 14 maart zijn taken bij de Drentse club noodgedwongen moest neerleggen, zal in ieder geval tot september volledig afstand houden. "Ondanks positieve tekenen vraagt het herstel meer tijd", zo verwoordt de club op haar website.

Ook Lubbers zelf reageert in het bericht. "Ik wil alle mensen bedanken voor de vele berichten en mooie attenties die ik heb mogen ontvangen. Het waren er zoveel dat ik niet overal op heb kunnen reageren en via deze weg wil ik laten weten dat het mij ontzettend goed heeft gedaan."

Sleutelposities

De taken van Lubbers zijn in de achterliggende periode door de Raad van Commissarissen en het bestuur van FC Emmen opgepakt. Dat zal de komende periode zo blijven. De bestuurders van FC Emmen zijn bezig met het selectieproces voor de sleutelposities van de club en hierover verwachten zij op korte termijn een update te kunnen geven. Zo is de club op zoek naar een nieuwe technische staf en is de functie van algemeen directeur ook nog altijd vacant.