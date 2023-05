Programma zaterdagvoetbal: de laatste speelronde

In de 3e divisie ontvangt de kersverse kampioen ACV vanmiddag ASWH. De ploeg van trainer Ruud Jalving werd vorige week tegen VVOG al kampioen en speelt volgend seizoen dus in de 2e divisie.

HZVV degradeerde vorige week uit de 4e divisie A en speelt vanmiddag dus, voor in ieder geval één seizoen, een wedstrijd in de 4e divisie. De ploeg uit Hoogeveen gaat op bezoek bij SDV Barneveld.

In de 1e klasse E probeert Noordscheschut zich vanmiddag veilig te spelen. De ploeg van trainer Berry Zandink staat nu tiende en deze plek betekent nacompetitie om lijfsbehoud. De Schutters staan één punt achter Achilles'12, die op een veilige negende plek staan. Noordscheschut speelt vanmiddag, in eigen huis, tegen het al gedegradeerde SVI, terwijl Achilles'12 tegen het eveneens gedegradeerde Heerenveen in actie komt.