Uitslagen en eindstanden zaterdagvoetbal

Kampioen ACV sloot het seizoen af in stijl door ASWH met een 4-0 nederlaag huiswaarts te sturen. HZVV degradeerde in de vorige speelronde uit de Vierde Divisie en kon de eer niet redden bij SDV Barneveld: 4-0.

Noordscheschut is er niet in geslaagd om zich veilig te spelen in de 1e klasse E. In eigen huis werd met 2-2 gelijk gespeeld tegen degradant SVI.