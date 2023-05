Noordscheschut met slecht gevoel naar nacompetitie

VOETBAL - Noordscheschut is er niet in geslaagd om zich veilig te spelen. In eigen huis werd, tegen degradant SVI, vanmiddag met 2-2 gelijk gespeeld.

Noordscheschut moest winnen om een kans te maken om het vege lijf te redden en nacompetitie om lijfsbehoud te ontlopen. Maar achteraf had een overwinning niet geholpen. Want directe concurrenten Achilles'12 en DZOH wisten te winnen, waardoor Noordscheschut als tiende in de 1e klasse E eindigde en het seizoen met maximaal drie wedstrijden wordt verlengd.

Uitstekend begin

De thuisclub begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam al na 27 seconden op voorsprong. Topscorer Nick Koster kopte een uitstekende voorzet van Jesse Steenbergen binnen. SVI-doelman Alex Grafhorst kon de 1-0 niet voorkomen.

Zes minuten later kwamen er nog meer goede berichten. Concurrent Achilles'12 kwam, in eigen huis, op achterstand tegen Heerenveen. En dus was Noordscheschut op dat moment virtueel veilig.

De Schutters kregen voor rust de betere kansen, maar gescoord werd er niet meer, zodat beide ploegen halverwege met een 1-0 ruststand de kleedkamer opzochten. Ondertussen had Achilles'12 de 0-1 achterstand om weten te buigen naar een 2-1 voorsprong.

Slecht begin tweede helft

Zo goed Noordscheschut aan de wedstrijd begon, zo slecht begon de ploeg van trainer Berry Zandink aan de tweede helft. Nadat SVI in de eerste minuut al een grote kans had gemist, was het twee minuten later wel raak. Dani van der Steege kon uit een corner, ongehinderd, de 1-1 binnen koppen.

Binnen het uur kwamen de gasten zelfs op een 1-2 voorsprong. Deze treffer leek een kopie van de gelijkmaker. Weer mocht SVI vanaf de rechterkant een corner nemen en weer kon Van der Steege de bal ongehinderd binnen koppen.

In het restant van de wedstrijd kon Noordscheschut maar geen vuist maken en leek de ploeg tegen een nederlaag aan te lopen. Vlak voor tijd maakte Kevin van Dalen de gelijkmaker, maar dat had geen invloed meer op de eindconclusie. Noordscheschut moet het toetje spelen, dat het liever had willen ontlopen en gaat met een slecht gevoel de nacompetitie in.

Unicum Lelystad