HZVV verlaat Vierde Divisie met grote nederlaag bij SDV Barneveld

VOETBAL - HZVV degradeerde vorige week in de voorlaatste speelronde uit de Vierde Divisie B en kwam tegen laagvlieger SDV Barneveld voor het laatst dit seizoen in actie. De bezoekers uit Hoogeveen waren niet bij machte om het seizoen met een goed resultaat af te sluiten. SDV Barneveld was met 4-0 duidelijk de bovenliggende partij.

HZVV begon in Barneveld niet vanuit de sterkste opstelling, omdat Alex Zomer en Daan Wijma geschorst waren, maar toch begonnen de gasten goed aan de wedstrijd. Waar HZVV weliswaar nergens meer voor speelde, was het na een klein half uur spelen wel dichtbij de voorsprong toen Harry Bakker onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Scheidsrechter Kiremet wees niet naar de stip en daarmee bereikten beide ploegen de rust met een 0-0 tussenstand.

Waar de scherpte voor de goal in de eerste helft ontbrak, was het vlak na rust direct raak voor de thuisploeg toen Rico Kuijt SDV Barneveld op voorsprong bracht. Na een klein uur spelen leek SDV Barneveld de voorsprong te verdubbelen, maar HZVV-doelman Jari Hooijer hield zijn ploeg met een goede redding knap in de wedstrijd. Vlak nadat de jeugdtalenten Bram Otten (O19) en Noël van der Sleen (O17) hun debuut maakten binnen de hoofdmacht van HZVV verdubbelde Rico Kuijt de voorsprong.

Met nog een half uur te spelen was wedstrijd was de strijd feitelijk al beslist. Een kwartier voor tijd ging het helemaal bergafwaarts met HZVV toen Milan van Elten en Stijn van Wolfswinkel de trekker overhaalden en de gasten daarmee op een onoverbrugbare achterstand brachten.