DZOH ontwijkt nacompetitie met knappe zege op kampioen Quick'20

Daarmee kreeg de knappe 3-0 uitzege die DZOH een week eerder tegen Heerenveen boekte een vervolg. In een gezapige wedstrijd had Stroeve zijn ploeg met een duidelijke opdracht het veld ingestuurd. Vanuit een compacte speelwijze het gevaar van de bezoekers zo veel mogelijk proberen te controleren en dat plan pakte succesvol uit. Quick'20 hoefde niet meer omdat het reeds kampioen was, maar was ook niet bereid om DZOH de overwinning cadeau te doen.

Dit resulteerde in een wedstrijd waarin DZOH iets meer kansen creëerde dan Quick'20, maar de thuisploeg kreeg pas een kwartier voor tijd loon naar werken toen verdediger Daniel Sanafikhah een voorzet bij van Bjorn Jansen binnen werkte. Waar DZOH nog niet verlost was van de nacompetitie mag de eersteklasser zich na zaterdag voorbereiden op een nieuw seizoen in de eerste klasse. Stroeve sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop zijn ploeg Quick'20 versloeg.

''We zijn blij dat we met dit resultaat volgend seizoen verder kunnen bouwen in de eerste klasse, want dat was de inzet. Ik denk dat mijn ploeg de opdracht goed heeft begrepen. Zij hoefden niet meer, maar gaven ook niet veel weg. We mogen trots zijn op de wijze waarop we dit seizoen tot een goed einde hebben gebracht." Stond DZOH een week eerder nog in de gevarenzone. De eersteklasser sloot het seizoen zaterdag af als koploper van rechterrijtje.