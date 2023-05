LTC speelt zich veilig met trainer voor één dag

VOETBAL - Zes dagen na het ontslag van trainer Mike Kelly speelde LTC zich veilig in de 2e klasse L. De 1-0 thuiszege op Drenthina, door een late treffer, van Romano Djababoe was voldoende voor de ploeg van Roderik Timmer: de trainer voor één dag van de Asser club.

Met 32 punten uit 24 duels eindigt LTC een punt boven Be Quick Dokkum, dat vandaag in de wachtkamer zat omdat die club al uitgespeeld was (in de 2e klasse L zit een oneven aantal clubs). De Friezen gaan, samen met Zuidhorn en SV Oosterwolde, de nacompetitie in. Veendam 1894 en Be Quick 1887 waren al gedegradeerd, terwijl Velocitas 1897 vanmiddag de titel pakte.

Kansen over en weer

Na een onrustig weekje bij LTC (de club ontsloeg na de nederlaag bij Achilles 1894 vorige week hoofdtrainer Mike Kelly na bijna vier seizoenen) was het de grote vraag hoe de groenhemden met interim-trainer Roderik Timmer voor de dag kwamen. Dat was aanvankelijk niet al te best, want gestuntel in de verdediging leverde de bezoekers uit Emmen, die nog mochten hopen op een plek in de nacompetitie voor promotie, de eerste grote kans op. Maikel Arling profiteerde echter niet en zag zijn inzet gekeerd worden door LTC-doelman Jelle van der Veen. De keeper was daarna ook belangrijk op twee inzetten van Thom Alders. Pas in het tweede deel van de eerste helft meldde ook LTC zich gevaarlijk in de vijandelijke zestien, maar ondanks prima kansen voor Marc Heerings, Romano Djababoe (2x) en Richard Mulder bleef het 0-0.

Djababoe zorgt in blessuretijd voor de beslissing

De tweede helft was meer spannend dan goed. Kansen kwamen er wel, meer voor Drenthina dan voor de thuisclub (dat vooral uit vrije ballen dreigend werd), maar gescoord werd er maar niet. De 0-0 bleef daardoor heel lang op het scorebord staan, tot Djababoe in de tweede minuut van de blessuretijd tegendraads binnenkopte en LTC zo behoedde voor nog een extra maand voetbal. Timmer balde zijn vuist, meldde na afloop nog wel even dat hij het rot vond voor zijn voorganger, terwijl de trainer van volgend seizoen (Germain Beck) met een brede glimlach het sportpark verliet: Eind goed al goed.