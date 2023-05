Remy Klaassens schiet Achilles 1894 nacompetitie in

VOETBAL - Na een waardeloze april-maand, waarin Achilles 1894 de kans op het kampioenschap verspeelde in de 2e klasse L, richtte de Asser club zich deze maand weer op. Dankzij een gelijkspel en twee zeges, waaronder de 0-1 bij Bedum vanmiddag, plaatst de ploeg van René Wollerich zich voor de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse.

In de eerste ronde (van de in totaal drie ronden) stuit Achilles 1894 op Leeuwarder Zwaluwen. Dat duel, voor een plek in de halve finale van de nacompetitie, is volgende week zaterdag om 14.30 uur.

Bedum - Achilles 1894 was voor beide ploegen een alles-of-niets-duel: Winst was voor beide ploegen noodzaak om zich te plaatsen voor de nacompetitie om promotie. Bovendien was het voor Drenthina, dat speelde tegen LTC, ook een cruciaal duel. De Emmenaren hoopten op een zege voor Achilles 1894, zodat zij bij een zege in Assen de lachende derde zouden worden.

Zover kwam het niet. Allereerst verloor Drenthina zelf bij LTC (1-0) en won Achilles 1894. Matchwinner werd Remy Klaassens. Met zijn veertiende treffer van het seizoen scoorde de 30-jarige aanvaller al voor rust de enige goal van de wedstrijd.

Velocitas kampioen