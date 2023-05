Tim Smeenge uit Zeegse wint in Willingen

MOUNTAINBIKEN - Tim Smeenge uit Zeegse schreef de 120 kilometer lange marathon in het Duitse Willingen op naam. In de finale reed Smeenge knap weg bij directe achtervolger Urs Huber.

Ploeggenoot Teus Ruijter verspeelde zijn vierde plek omdat hij een afslag miste, maar vocht zich knap terug naar een vijfde plek in de eindrangschikking. Ramses Bekkenk had het geluk ook niet aan zijn zijde. Een stevige tak leverde dusdanig veel problemen op aan zijn voorblad dat Bekkenk de finish niet meer haalde. Rozanne Slik kwam als vierde over de eindstreep.

"In het begin miste ik de aansluiting met de koplopers door een mechanisch defect, maar ik vond de weg gelukkig snel weer terug", vertelde Smeenge. "Na 52 kilometer gingen we de tweede lus in en ik merkte dat Huber het lastig had. Toen ik de aanval koos in de derde lus kwam de overwinning snel dichterbij. Ik ben erg blij met deze overwinning na een periode met wisselvallige resultaten."