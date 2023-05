Vrouwen ACV beginnen met zevenklapper aan nacompetitie

De ploeg is er nog niet, maar de eerste klap is een daalder waard. "Dit is een goed begin", vertelde trainer Sven Krol. "We zijn er alleen nog niet, maar de wijze waarop we vandaag hebben gespeeld was fantastisch na een heel zwaar seizoen in de Topklasse." ACV vervolgt de nacompetitie zaterdag tegen de winnaar van Klarenbeek - Victoria Boys.