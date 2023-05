Vitesse'63 maakt revival compleet en meldt zich in de nacompetitie

VOETBAL - Op sterven na dood was Vitesse'63 halverwege het seizoen, maar na een geweldige serie na de winter speelde de club uit Koekange zich eerst al veilig en nu mag de ploeg van trainer Klaas Mijnheer zich ook nog melden in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. De 0-2 zege bij SJS vanmiddag was voldoende voor het winnen van de derde periode.

Komende dinsdag begint voor Vitesse'63 de nacompetitie al, met de uitwedstrijd tegen Aduard 2000. In totaal zal de Drentse club drie rondes moeten doorkomen en dan ook nog de finale winnen om te promoveren. De finale is trouwens op zaterdag 17 juni.

Jeroen van den Berg

Grote man in Stadskanaal was Jeroen van den Berg. De topschutter van Vitesse'63 scoorde beide treffers en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 23 goals. Het waren voor Van den Berg overigens zijn 149e en 150e ooit en zijn 96e en 97e in dienst van Vitesse'63.

Hoogeveen en FC Klazienaveen ook in de nacompetitie

Naast Vitesse'63 melden ook FC Klazienaveen (winnaar tweede periodetitel) en vv Hoogeveen (plaatsvervangende periodewinnaar) zich in de nacompetitie. Hoogeveen zal daar met vertrouwen naar toe gaan, want de blauwhemden versloegen vanmiddag Veenhuizen met 4-1. Marcel Linthorst (2x), Kevin Kerssies en Sander van Veen zorgden voor de treffers. FC Klazienaveen kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen SV Borger, dat zich moet melden in de nacompetitie tegen degradatie.

In de tweede ronde, volgende week zaterdag, moet FC Klazienaveen op bezoek bij Be Quick Dokkum (herkanser 2L) en Hoogeveen ontvangt SV Oosterwolde (ook een herkanser van de tweede klasse L).

