Met goal als toegift neemt 48-jarige Bijker afscheid van SVN'69

VOETBAL - In zijn allerlaatste voor SVN'69 heeft de 48-jarige Anton Bijker gisterenmiddag zijn eerste van het seizoen gemaakt. Na zeventien seizoenen in de hoofdmacht van de vierde klasser stopt de centrale verdediger dan toch.

De juiste hoek?

"Ik wilde hem eigenlijk in de andere hoek schieten", verklapt Bijker na zijn doelpunt en publiekswissel. "Nee, ik wilde hem toch in die hoek hebben. Laat ik het maar zeggen. Het mooiste is om in je eigen afscheidswedstrijd de 3-2 te maken."