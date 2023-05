FC Emmen treft NAC in halve finale nacompetitie

De tegenstander van FC Emmen in de halve finale van de nacompetitie is bekend. Net als twee seizoenen geleden is NAC Breda de tegenstander van de Drentse club.

NAC was in Limburg te sterk voor MVV Maastricht: 1-4. In eigen huis had de formatie van de Duitse trainer Peter Hyballa al met 1-0 gezegevierd. Kort voor tijd kreeg NAC-doelman Roy Kortsmit de rode kaart. Hij mist daardoor zeer waarschijnlijk in elk geval het volgende duel. Veldspeler Jort van der Sande moest de resterende speeltijd in het doel staan.

Eerst naar Breda

Naast NAC Breda - FC Emmen strijden VVV-Venlo en Almere City FC tegen elkaar voor een plaatsje in de finale van de play-offs.

De vorige keer dat Emmen en NAC elkaar troffen was in de nacompetitie in het seizoen 2020/2021. Op 21 mei 2021 won de club uit Brabant na het nemen strafschoppen van FC Emmen in de halve finale, maar in de finale werd met 1-2 verloren van NEC. In dat seizoen werd er in de nacompetitie slechts één duel gespeeld, in tegenstelling tot dit seizoen: nu gaat het over twee duels (uit en thuis).

Emmen zal op woensdag 31 mei eerst naar Breda afreizen, waarna NAC op zaterdag 3 juni naar Emmen komt. De finales zijn op 6 en 11 juni. Alleen de winnaar van de finale speelt uiteindelijk volgend jaar in de Eredivisie.