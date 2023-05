NAC Breda eerste tegenstander FC Emmen in de nacompetitie

NAC was in Limburg te sterk voor MVV Maastricht: 1-4. In eigen huis had de formatie van de Duitse trainer Peter Hyballa al met 1-0 gezegevierd. Kort voor tijd kreeg NAC-doelman Roy Kortsmit de rode kaart. Hij mist daardoor zeer waarschijnlijk in elk geval het volgende duel. Veldspeler Jort van der Sande moest de resterende speeltijd in het doel staan.