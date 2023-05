Wordt Hoogeveen vanmiddag kampioen? Kijk live op TV Drenthe

VOETBAL - Hoogeveen kan vanmiddag kampioen worden van de 4e divisie A. Een gelijkspel tegen RKAVV volstaat. De wedstrijd in Leidschendam begint om 14:00 uur en is live te zien op TV Drenthe.

Hoogeveen is aan een uitstekend seizoen bezig en met nog één wedstrijd te spelen heeft de ploeg van trainer Nico Haak twee punten meer dan Purmersteijn, maar de Drenten hebben een veel beter doelsaldo dan de ploeg uit Purmerend (plus 42 om plus 31), waardoor een gelijkspel genoeg is.

Tegenstander RKAVV deed tot vorige week ook nog volop mee in de strijd om de titel, maar een 1-1 gelijkspel tegen VOC maakte de ploeg kansloos. De achterstand van de nummer drie van de 4e divisie A bedraagt nu vier punten.

Eerder dit seizoen eindigde het onderlingen duel in Hoogeveen tussen beide ploegen in 1-1. Dat resultaat is vanmiddag dus voldoende om te promoveren naar de 3e divisie.

Vanaf 13:55 uur live