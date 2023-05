Bekijk hier het complete schema van de nacompetitie in het zaterdagvoetbal

In de nacompetitie voor een plek in de 2e klasse komen drie Drentse club in actie: vv Hoogeveen, FC Klazienaveen en Vitesse'63. Laatstgenoemde club, die het seizoen afsloot met een geweldige eindsprint, moet dinsdag in de eerste ronde al aan de bak. Hoogeveen en FC Klazienaveen stromen in de tweede ronde in.