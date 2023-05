Ook zaterdagelftal Alcides degradeert

Op doelsaldo had Alcides de nummer zes in de 4e klasse E (Oost), Wilsum, nog kunnen achterhalen. Dan had de Drentse club zelf moeten winnen en had koploper s'Heerenbroek met ruime cijfers moeten winnen van Wilsum. Maar een gelijkspel was voldoende voor de lijstaanvoerder om het kampioenschap te vieren en zo geschiedde, want het duel eindigde in 1-1.