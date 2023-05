FC Emmen rouleert flink tegen FC Utrecht en verliest nipt: 3-2

Rode kaart

Nadat Douvikas dichtbij de 3-1 was (maar de lat raakte) kwam Emmen wederom op gelijke hoogte, waarna Van der Hoorn na een oliedomme overtreding op eigen helft op Jasin-Amin Assehnoun direct rood kreeg van scheidsrechter Martens. Met elf tegen tien leek Emmen voor de winst te gaan, maar nadat Diemers en Jari Vlak mochten douchen van Lukkien verdween de echte finesse en sloegen de tien van Utrecht via captain Nick Viergever nog één keer toe: 3-2.

Door dat resultaat gaat FC Utrecht met een goed gevoel richting de play-offs om Europees voetbal en kan Emmen zich opmaken voor de clash in de nacompetitie tegen NAC komende woensdag en zaterdag. Eerst in Breda en een paar dagen later in Emmen. Of Julius Dirksen die wedstrijd gaat halen is twijfelachtig. De verdediger viel uit met een hamstringblessure.