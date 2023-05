Dick Lukkien: 'We zijn het aan onze magnifieke fans verschuldigd '

Fenomenaal

Over het duel tegen FC Utrecht (3-2 verlies), waarin Lukkien de nodige spelers rust gaf en veel rouleerde, was de oefenmeester tevreden. "Ik heb bij vlagen zelfs genoten van mijn ploeg. Niet dat alles nu zo geweldig was, maar wel dat ze er samen een wedstrijd van hebben gemaakt. Al met al gaan we hier met een OK-gevoel weg. We hebben fysiek gezien kunnen doen wat we wilden. Het enige smetje was dat Julius Dirksen uitviel, al moeten we afwachten hoe ernstig de kwetsuur is. En wat de wedstrijd van vanmiddag uiteindelijk waard was weten we over een paar dagen."