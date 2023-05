Programma amateurvoetbal

Vandaag vallen de beslissingen. In de 1e klasse E spelen GOMOS en Roden vanmiddag tegen elkaar. Er staat veel op het spel bij deze derby. Roden staat op een degradatieplek en moet winnen van GOMOS, dat drie punten meer heeft. Het doelsaldo van Roden is beter en bij een overwinning speelt Roden zich veilig.

In de 2e klasse K wordt vanmiddag beslist of WKE'16 kampioen wordt. Een overwinning tegen Helpman volstaat. Verliest WKE in Groningen, dan zit Valthermond op het vinkentouw. Die ploeg ontvangt vanmiddag Peize en die vechten nog tegen degradatie.