FC Emmen Podcast #38: Over Dost, Penders en de kansen volgens Anco Jansen

Het seizoen zit erop, maar de belangrijkste wedstrijden voor FC Emmen staan nog voor de deur. Komende woensdag begint de formatie van trainer Dick Lukkien aan de nacompetitie, met de eerste halve finalewedstrijd in Breda tegen NAC.

Vanzelfsprekend kijken de heren van FC Emmen Podcast vooruit naar dat treffen. Dat doen ze samen met Anco Jansen. De voormalig captain van FC Emmen en een specialist als het gaat om het spelen van de nacompetitie. Hij deed het met Roda JC, heel succesvol met Emmen en ook nog met NAC, al zal geen enkele Emmenaar daar graag aan terugdenken.

'60% kans dat FC Emmen de finale haalt'

Volgens Jansen is Emmen de favoriet tegen NAC, maar wordt het allesbehalve een 'makkie'. "Met name in Breda is het een gekkenhuis. Bovendien ligt de druk, hoe graag de club ook wil promoveren, toch meer bij Emmen. Dat is nu eenmaal een feit. Kijk maar eens naar de laatste jaren hoeveel eredivisieclubs in de nacompetitie sneuvelden. Ik schat de kansen voor FC Emmen op 60% om de finale te halen."

'Cirkel rond'

Utrecht-spits Bas Dost sprak na het duel van gisteren in de Domstad lang met Mark Diemers en drukte de nummer 10 van de Drentse club nog even op het hart dat hij ervoor moet zorgen dat Emmen in de eredivisie blijft. Zegt dat iets over de toekomst van de oud-international? "De cirkel kan zomaar eens rond worden gemaakt na de zomer", aldus Niels Dijkhuizen, die overigens al twee dagen zonder boxershort rondloopt. "Maar dan moet Emmen zich wel handhaven." En dan moet Diemers ook blijven. "Dat zou ideaal zijn voor Dost en misschien ook wel voor Diemers zelf", aldus Jansen die nog op zoek is naar een nieuwe amateurclub. "Maar niet voor niets", vult hij snel aan. "Maar ik word fitter en fitter en wil gewoon nog voetballen. Dat is het allerleukste wat er is."

'Waar blijft die man?'

Ondertussen vraagt Dick Heuvelman zich - net als een aantal twitteraars - af wanneer Rob Penders wordt gepresenteerd als nieuwe trainer en Theo ten Caat hoopt dat Emmen dan voorkomt dat de huidige trainer van Eindhoven zijn eigen assistenten meeneemt.