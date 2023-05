Vv Emmen stopt met prestatievoetbal: 'Moeilijke, maar doordachte beslissing'

VOETBAL - Prestatievoetbal staat volgend seizoen op een laag pitje bij vv Emmen. Dat betekent dat de hoofdmacht van de Emmenaren, die zich al heeft gehandhaafd in de Eerste Klasse E zondag, na de zomer niet meer actief is op het huidige niveau. Vv Emmen-voorzitter Peter Bouws heeft dit vrijdag laten weten aan de huidige spelersselectie.

Die mededeling kwam bij sommigen hard aan, zegt de preses. "De boodschap bracht wat emoties naar boven", vertelt Bouws, die zich haast te zeggen dat het bestuur bij het besluit niet over één nacht ijs is gegaan. "De selectie voor volgend seizoen was al aan de krappe kant."

"Toen bekend werd dat nog een aantal jongens zou vertrekken, hebben we gekeken of dat op te vangen was met jeugdspelers. Dat kan, maar het is kwalitatief helaas niet goed genoeg om iets te kunnen betekenen in de eerste klasse. De beslissing om te stoppen met prestatievoetbal was dan ook moeilijk, maar is doordacht."

Kanonnenvoer

Met het besluit wil het bestuur van de oudste voetbalvereniging van Emmen, die in 2025 honderd jaar bestaat, voorkomen dat de hoofdmacht volgend seizoen als kanonnenvoer dient. "Want wat heb je eraan als je elk weekend wordt afgeschoten? Daardoor verliezen spelers misschien helemaal het plezier en komt het voortbestaan van de club in gevaar. Daar zijn we niet bij gebaat", motiveert Bouws. "De uitwedstrijd van vanmiddag tegen Germanicus is voorlopig de laatste op eerste klasse-niveau."

Bouws, die met zijn veertiende seizoen als bestuurslid van vv Emmen bezig is, zag naar eigen zeggen al een beetje aankomen dat het besluit onvermijdelijk was om een flinke stap terug te doen. "We zijn uitgegroeid tot een opleidingsclub en hebben in de loop der jaren goede spelers voortgebracht, maar die zijn weggekocht of hebben andere keuzes gemaakt. Wij zijn helaas geen vereniging met een achterland of eentje die wordt gevoed door een woonwijk."

Toekomst?

Hoe de toekomst van de bespelers van Sportpark Meerdijk eruit gaat zien, is volgens Bouws nog onzeker. Hij zwaait woensdag, wanneer tijdens een buitengewone ledenvergadering verder wordt gepraat over de toekomst van de club, zelf af als bestuurslid.