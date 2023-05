WKE'16 in extremis kampioen van de 2e klasse K

VOETBAL - Harold Wolters is de grote held van WKE'16. In de laatste minuut van de wedstrijd schoot Wolters de Emmenaren op een 1-0 voorsprong en zo ging de titel toch nog naar WKE.

Na een minuut of tien spelen ontving het publiek goede berichten uit Valthermond, waar Peize op voorsprong was gekomen. Op het veld leverde dat echter geen ontspanning op voor de ploeg van trainer Albert Koops.

In de slotfase speelde WKE'16 alles of niets. Een minuut voor het einde van de wedstrijd werd het dus alles. Wolters kreeg de bal, op een meter of elf, voor zijn voeten en de aanvaller bleef koel, oog in oog met doelman Joost de Graaf, waarna een volksfeest losbarstte.