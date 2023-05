Roden en Rolder Boys krijgen laatste kans in nacompetitie

VOETBAL - In de laatste speelronde van het reguliere seizoen vielen er rake klappen in de kelder van de 1e klasse E zondag. Germanicus en GOMOS degradeerden rechtstreeks, terwijl Rolder Boys en Roden zich nog moeten bewijzen in de nacompetitie om verzekerd te blijven van de eerste klasse.

Waar de nummers twaalf en dertien rechtstreeks degraderen stond Roden (12) met beide benen in de gevarenzone. De ploeg van Roden-trainer Freddy Strating kon nog altijd ontsnappen richting de nacompetitie, terwijl GRC Groningen (11), GOMOS (10), Rolder Boys (9) en SV Dalfsen (8) voor aanvang op 26 punten stonden en zich allemaal nog rechtstreeks veilig konden spelen. Het zijden draadje waaraan Roden bungelde knapte niet, want de 1-0 overwinning bij GOMOS bleek voldoende voor het bereiken van de nacompetitie. Rolder Boys moest winnen voor rechtstreekse handhaving, maar verloor met 5-3 bij het hoog geklasseerde NEO.

Op het moment dat Siemen Krikke de score opende een kwartier voor rust gloorde er hoop voor Rolder Boys, maar er volgde een heel duidelijk antwoord van NEO, waardoor het na ruim een uur voetbal 3-1 stond dankzij treffers van Jasper Scholten en Rick ten Tusscher (2). Siemen Krikke bracht daarna de spanning nog wel terug, maar in de slotfase liep NEO eenvoudig weg van Rolder Boys via doelpunten van Stef Rompelaar en Ernst Bom. De treffer die Rutger Tuin aan het scoreverloop toevertrouwde betekende de eindstand.

De resultaten op de andere velden leerden dat Rolder Boys zich mag opmaken voor de nacompetitie en dat is niet waar de ploeg van Rolder Boys-trainer Rick Slor op zat te wachten. ''Dit resultaat daar kon je rekening mee houden, maar wij hebben het hier niet laten liggen', vertelde Slor. ''We kwamen wel op voorsprong, maar een overwinning kwam voor ons nooit in beeld. We moeten ons nu zo goed mogelijk voorbereiden op de nacompetitie, want winnen van NEO zat er echt niet in.''

Gemengde gevoelens

Germanicus degradeerde in de voorlaatste speelronde al naar de tweede klasse, waardoor het resultaat tegen VV Emmen geen rol van betekenis meer speelde. Germanicus kwam na een klein half uur op achterstand nadat Djairo Fik de scoorde namens Emmen opende. Nadat een inzet van Bas Aalderink op de paal belandde, was Fik er snel bij om het karwei af te maken en dat was ook de enige treffer na negentig minuten voetbal. Een terechte overwinning voor de ploeg van Emmen-trainer Kevin Waalderbos die volgend seizoen stopt met prestatievoetbal

''Natuurlijk zijn we blij, maar het is wel een overwinning met gemengde gevoelens na het nieuws dat ons afgelopen vrijdag al bereikte'', vertelde Waalderbos. ''We zijn in ieder geval vijfde geworden en daar zijn we uiteraard blij mee, maar er hangt wel een schaduw over deze middag nu we weten dat het prestatievoetbal voor Emmen stopt.''