Doek valt voor Peize na nederlaag bij Valthermond

Een grote teleurstelling voor de tweedeklasser, omdat er wel degelijk een kans lag om de nacompetitie voor lijfsbehoud te bereiken. In de beginfase namen de gasten zelfs brutaal de leiding, nadat Radboud Renkema een corner raak kopte, maar daarna nam Valthermond de regie weer in handen. Jesper de Graaf en Jens Bulle brachten Valthermond nog voor rust aan de leiding en wederom De Graaf bepaalde in de slotfase de eindstand.

Peize-trainer Elte Hofman was realistisch in zijn commentaar na afloop. ''We hebben het in een veel eerder stadium laten liggen dit seizoen. De punten die we onderweg onnodig lieten liggen zijn ons duur komen te staan. Nu blijkt achteraf dat we aan een punt genoeg hadden gehad, maar achteraf telt niet in het voetbal. Het was gewoon niet goed genoeg.''