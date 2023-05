Grevink blijft toch bij ACV, Abouzraa vertrekt en Hettinga komt

Yassine Abouzraa vertrekt bij de Asser club. De centrale verdediger kwam in augustus over van Real Pharma Odessa, dat in Oekraïne uitkomt op het tweede niveau. Samen met zijn vrouw ontvluchtte Abouzraa, die in Marokko werd geboren, het oorlogsgeweld en streek hij neer in Assen. Bij ACV verwierf hij al vrij snel een basisplaats en vierde hij het kampioenschap in de derde divisie uitbundig mee