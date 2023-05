Laatkomer Yska Last gevierde man bij Roden: buurman GOMOS gedegradeerd

Tarick Kalfsbeek

Een andere reden, die zeker niet onbelicht mag blijven, stond onder de lat bij vv Roden. Tarick Kalfsbeek, normaliter voetballend in het derde zaterdagteam, keepte een dijk van een wedstrijd. De doelman van eredivisie-zaalvoetbalclub Leekster Eagles verving de geblesseerde Niels Willems, die vorige week tegen WVV (2-1 zege) zijn sleutelbeen brak. Vervanger Kalfsbeek groeide in Norg uit tot de man of the match. Die titel was heel lang voor een viervoeter, die het publiek zeker drie minuten lang vermaakte in de eerste helft.

Gebraden haan

Maar de gebraden haan werd uiteindelijk Yska Last. De beste speler van Roden dit seizoen begon op de bank, viel in en schoot de bezoekers een kwartier voor tijd met een portie geluk naar 0-1. De treffer bleek de enige van de middag, want GOMOS slaagde er maar niet in om een fraaie aanval op de mat te leggen en miste bovendien simpelweg de echte stootkracht. Nadat Jordi van Esch, vijf minuten voor tijd, met zijn tweede geel kon inrukken was het helemaal gedaan met de dadendrang van de mannen van Martin Drent.

"Ik was vanochtend naar de fysio geweest om mijn spieren los te maken voor dit belangrijke duel. Het liep wat uit, waardoor ik acht minuten te laat was. De trainer zat er mee in z'n maag, maar ik snap hem wel. Ik zou het zelf ook niet leuk vinden als ik op de bank zou zitten en een basisspeler komt te laat, maar speelt vervolgens wel. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en hebben we de drie punten", aldus de matchwinner.