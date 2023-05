Dit zijn de zeven Drentse kampioenen in het amateurvoetbal

Nadat trainer Nico Haak in zijn eerste seizoen in Hoogeveense dienst promoveerde naar de hoofdklasse, was hij vijf seizoenen lang dichtbij een nieuwe promotie. Maar vaak ging het na de winterstop minder of werd de competitie afgebroken wegens corona. Dit seizoen viel alles op z'n plek, ondanks een dipje in maart en april met daarbij de pijnlijke bekeruitschakeling tegen eersteklasser Jubbega. In de laatste wedstrijd van het seizoen, bij RKAVV in Leidschendam, wist Hoogeveen een kwartier voor tijd al dat de titel binnen was . Dat de thuisclub daarna de 1-0 maakte en won, kon de pret niet drukken. Haak vertrekt door de voordeur bij Hoogeveen. Hij werd in zijn eerste en laatste jaar dus kampioen. Komend seizoen gaat de oefenmeester, naast zijn werkzaamheden bij de jeugd van FC Emmen, aan de bak bij WKE'16.