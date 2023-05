Rinse Bleeker nieuwe algemeen directeur FC Emmen

'Stabiele eredivisieclub'

Bleeker moet er bij Emmen voor zorgen dat de club een 'stabiele eredivisieclub' wordt. Hoewel Bleeker pas 1 juli begint, zijn de komende weken cruciaal om dat doel te behalen. In de nacompetitie moet lijfsbehoud in de eredivisie worden veiliggesteld.

"In de situatie die begin dit jaar is ontstaan hebben we zorgvuldig grote prioriteit gegeven aan de invulling van onze directie", zegt clubbestuurder Herman Harms. In maart legde voorzitter Ronald Lubbers zijn werk neer vanwege gezondheidsproblemen.

"In onze zoektocht naar een algemeen directeur hebben we ons gericht op een verbinder met veel bestuurlijke ervaring en affiniteit met (top)sport. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Rinse deze combinatie hebben gevonden. Daarnaast heeft hij in onze gesprekken getoond te beschikken over dezelfde noordelijke nuchterheid die perfect bij ons past", zegt Harms.