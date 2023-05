'Als ik op Erica in de supermarkt kom, wordt er over voetbal gepraat'

Tot aan het einde van dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast. Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep. Van de Pupil van de Week tot de 'Zaagmans' uit de fraaie vierde klasse, alles komt voorbij. Ook hoor je vermakelijke fragmenten uit Onze Club en natuurlijk het laatste nieuws.

De gast in de finale van seizoen 1 is Pelle de Vries. De 'luie' smaakmaker van SC Erica greep net naast het kampioenschap in zondag 3D, maar is vastberaden om via de nacompetitie te promoveren.

Kippenveld

In de Onze Club Podcast gaat hij uiteraard in op de bizarre ontknoping in hun klasse. Twedo werd na een 10-0 overwinning op doelsaldo kampioen, net boven het SC Erica van De Vries. "Ik kreeg kippenvel op het veld", zegt De Vries, die daar hoort dat het kampioenschap binnen handbereik ligt. "Maar uiteindelijk hoor je dan dat er zoveel gescoord wordt, dat je wel denkt: dit gaat 'm niet meer worden. In de kleedkamer was er na afloop echt een rouwstemming."

Toch ziet hij SC Erica via de nacompetitie wel promoveren naar de tweede klasse. Het leeft dan ook echt 'op Erica': "Als ik in de supermarkt op Erica kom, dan wordt er wel over voetbal gepraat."