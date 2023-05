Spelers en staf voorkomen ontslag Hegeman bij FC Klazienaveen: 'Als hij weg moet, spelen wij de nacompetitie niet'

VOETBAL - Een ware trainerssoap bij FC Klazienaveen, waar Marc Hegeman gisteren werd ontslagen. Komende donderdag staat hij toch weer 'gewoon' voor de groep in aanloop naar de eerste wedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse.

De spelersgroep en overige stafleden staken een stokje voor het besluit van het bestuur van de zaterdagderdeklasser: "Als hij weg moet dan, spelen wij de nacompetitie niet."

'Het is toch uniek dat ze dit voor mij hebben gedaan'

Hegeman kreeg vanavond een telefoontje van zijn assistent-trainer. "Dat deed me toch wel veel. Ik twijfel dan ook totaal niet om verder te gaan. Zo'n groep en zo'n staf laat ik dan echt niet in de steek. Het is toch uniek dat ze dit voor mij hebben gedaan. Ik hoop dat we het seizoen, waarin we derde werden, kunnen afsluiten met promotie."

De Emmenaar zou na dit seizoen sowieso vertrekken bij FC Klazienaveen, ondanks dat hij eerder nog een contractverlenging was overeengekomen. "Maar kort daarna meldde FC Emmen zich met de vraag of ik trainer wilde worden van een jeugdteam (onder 16). Die vraag had ik wel vaker gekregen, maar nu was het gevoel gewoon echt goed. Ik vind het prachtig om terug te keren bij de club waar ik ooit heb gespeeld. Bovendien ligt mijn hart ook bij het ontwikkelen van jeugdspelers."

Of zijn keuze voor FC Emmen een rol heeft gespeeld bij het ontslag is voor Hegeman gissen. "Ik heb de reden gevraagd, maar die was er niet. Maar goed, dat is geweest. De knop gaat weer om. Donderdag gaan we weer lekker trainen en zaterdag wacht Be Quick Dokkum."

