Dick Lukkien: 'Wij zijn niet de favoriet'

VOETBAL - Het tijdperk Dick Lukkien bij FC Emmen loopt op zijn einde. In het meest gunstige geval zwaait de oefenmeester nog 12 dagen de scepter. Uiteraard is dat het doel van Lukkien. "Ik ga er alles aan doen, zoals ik mijn hele periode hier heb gedaan, om de club in de eredivisie te houden. Dan is de vakantie maar wat korter."

Terugkijken heeft, volgens Lukkien, op dit moment geen zin meer. "Natuurlijk had de vlag er anders bij kunnen hangen, maar dat is niet het geval. We hebben alles gegeven en dan eindig je waar je eindigt. Ik ben altijd heel realistisch geweest. Ik heb na zeven duels, uit bij Go Ahead Eagles, ook gezegd dat we de slechtste club van de eredivisie waren op dat moment. Maar we zijn dit seizoen wel gegroeid. Volwassener geworden ook. En nu moeten we klaar zijn voor NAC, een ploeg die zeer direct speelt."

'We moeten ballen hebben'

Uiteraard geeft Lukkien zijn tactiek en opstelling niet prijs voor een ongetwijfeld heet avondje Breda. "Het gaat erom of we klaar zijn om te voetballen en we de ballen die we nodig moeten hebben. We moeten goed zijn op alle fronten, met en zonder bal. De onderlinge afstemming moet heel goed zijn."

Over de favorietenrol is de Veendammer heel duidelijk. "Dat zijn wij niet. Dat heeft het verleden wel bewezen. De laatste dertien jaar hebben maar drie eredivisieclubs zich weten te handhaven via de nacompetitie. Dat zegt alles. Dat we meer kwaliteit in huis hebben is ook helder. Daar lopen we ook niet voor weg.

Veldmate, Burnet, El Messaoudi en Antonisse fit

Lukkien reist met zijn selectie morgen eerder dan normaal naar een uitduel. "We willen in alle rust ons voorbereiden. In de buurt van Breda gaan we eten, waarna de spelers nog wat kunnen rusten en we richting het stadion gaan." Bij die selectie zitten, in tegenstelling tot afgelopen zondag, wel weer Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet, Ahmed El Messaoudi en Jeremy Antonisse. Voor Keziah Veendorp, Oussama Darfalou en Julius Dirksen komt de eerste wedstrijd tegen NAC te vroeg.

Live op Radio Drenthe