Sprookje Vitesse'63 duurt voort

VOETBAL - De revival van Vitesse'63 kent maar geen einde. De zaterdagderdeklasser uit Koekange die halverwege het seizoen stijf onderaan stond, zich daarna knap handhaafde én zelfs de nacompetitie haalde mag ook na de eerste wedstrijd in die nacompetitie blijven hopen op promotie naar de tweede klasse. Bij Aduard 2000 won de ploeg van trainer Klaas Mijnheer met 0-2.

Door dat resultaat meldt Vitesse'63 zich in de tweede ronde van de nacompetitie waarin zaterdag het Groningse Groen Geel de tegenstander is: net als Aduard 2000 een ploeg uit de 3e klasse C. Aduard 2000 werd het afgelopen seizoen vierde, terwijl Groen Geel als tweede eindigde achter kampioen Grijpskerk.

In Aduard was het niet zozeer goed, maar wel effectief en zeer goed georganiseerd hoe Vitesse'63 voor de dag kwam, vond Mijnheer. "Dat is eigenlijk wel het verhaal van de laatste weken. Het voetbal is niet geweldig, maar de teamgeest wel. Daarnaast staat het gewoon goed, geven we weinig weg en hebben we een paar jongens die het verschil maken. Ook vandaag weer."

Vitesse'63 slaat laat toe

Bij rust was het 0-0 en die tussenstand was ook conform het spelbeeld op het lastig te bespelen veld van Aduard 2000. Pas zes minuten voor tijd sloegen de Drentse bezoekers toe. Op aangeven van Jeroen van den Berg zorgde Ruben Westert na een fraaie actie voor de 0-1. De thuisclub kreeg daarna een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar Vitesse-doelman Thomas Keizer voorkwam dat. "Dat was echt een wereldredding, de safe van de avond", vindt Mijnheer, die in de blessuretijd Van der Berg het duel zag beslissen: 0-2.

