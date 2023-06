Handbalsters van E&O promoveren toch naar eredivisie

"We zien de handbalsport in het Noorden graag groeien. Dan heb je voorbeelden nodig. Deze ontwikkeling is voor de provincie, maar ook voor Groningen en zelfs Friesland hartstikke positief", legt bestuurslid van E&O Harwin de Jonge uit.

Gretige groep

In het seizoen 2017/2018 degradeerde E&O uit de eredivisie. In 2010 stond de damesploeg uit Emmen nog in de bekerfinale. Internationals Lois Abbingh, Anouk Nieuwenweg en Merel Freriks zijn in het groen-wit doorgebroken.