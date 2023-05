Jeroen Veldmate: 'We moeten het stadion stil krijgen'

VOETBAL - Jeroen Veldmate was één van de spelers die afgelopen zondag vrijaf kreeg van Dick Lukkien. Net als Lorenzo Burnet, Ahmed El Messaoudi en Jeremy Antonisse kreeg de aanvoerder rust in aanloop naar het belangrijke duel van vanavond in Breda tegen NAC: de eerste halve finalewedstrijd in de nacompetitie.

"Als het had gemoeten had ik kunnen spelen, ook als het een hinderlijke onderbreking zou zijn geweest in het ritme. Maar dat is allemaal niet het geval en dus kwam het zeker voor mij wel goed uit", doelt Veldmate op de recente gezinsuitbreiding. Het aantal kinderen groeide van één naar drie. "Of ik aanloop naar de komende wedstrijden dan meer de rust op zoek en elders slaap? Nee, ik weet dat er spelers zijn die dat doen. Maar zo zit ik niet in elkaar. Mijn handen zijn ook gewoon nodig. En het is echt zo, er zijn belangrijkere dingen dan voetbal."