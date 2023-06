Is de startstreep van de TT ooit verplaatst?

De veranderingen die het circuit hebben meegemaakt zijn niet van de lucht. Van de 16,5 kilometer in het eerste jaar door Assen, zijn er nu nog 4,5 over. "Circuits op het hoogste niveau moeten tussen de vier en vijf kilometer zijn", weet Braakman. "Dus alle veranderingen zijn eigenlijk vooral verkortingen. Sinds 1955 is het een circuit en toen lag de start daar al."

Bijzonder

Maar volgens Braakman kan de start-/finishlijn dus best een metertje naar voren of naar achteren zijn geschoven. Tijd om bij het TT Circuit zelf te vragen of dat het geval is. "Hij ligt op de centimeter nauwkeurig nog op dezelfde plek als in 1926", weet circuitdirecteur Peter Oosterbaan. "In al die jaren is er een hoop verbouwd aan het circuit, maar deze verse streep is dezelfde streep als in de afgelopen 97 jaar."