Luister hier live naar NAC - FC Emmen

Dick Lukkien heeft zijn afscheid bij FC Emmen uitgesteld en doet dat het liefst tot en met zondag 11 juni, de dag van de return in de finale van de nacompetitie tegen degradatie. Om daar te komen zal FC Emmen eerst moeten afrekenen met NAC in de halve finales.

"Ik ga er alles aan doen, zoals ik mijn hele periode hier heb gedaan, om de club in de eredivisie te houden. Dan is de vakantie maar wat korter", aldus Dick Lukkien gisteren na de laatste training.

Vanavond is de heenwedstrijd in Breda en komende zaterdagavond is in Emmen de return. Bij Emmen keren Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet, Ahmed El Messaoudi en Jeremy Antonisse weer terug in de basis. Verder starten Mickey van der Hart, Miguel Araujo, Richairo Zivkovic, Mark Diemers, Mike te Wierik, Jari Vlak en Ole Romeny.