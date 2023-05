Supporters FC Emmen hopen op het beste: ‘Horen thuis in eredivisie’

De koelboxjes met drinken en versnaperingen staan her en der keurig opgesteld op de klinkers. Supporters lopen de kantine achterin het stadion van FC Emmen in voor een kop koffie. Ergens op een muziekinstallatie galmt Op Fietse van Skik. "Wie döt mij wat, wie döt mij wat, wie döt mij wat vandage", zingt een onbezorgde Daniel Lohues.

Maar dat onbekommerde gevoel gaat niet bij iedereen op. Links en rechts is een licht bezorgde frons waarneembaar op de gezichten van het roodwitte leger. FC Emmen speelt vandaag tegen NAC Breda en het is wachten op de supportersbus die ze gaat brengen.

Verlies kan de Emmer club zich eigenlijk niet permitteren. Want die zuurverdiende plek in de eredivisie moet behouden blijven.

Slecht geslapen

"Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen", lacht Niels Kramer van Supportersvereniging Zuid Tribune. "Ik heb een slechte nacht gehad. Het is echt een heel spannend gevoel." Een pittig potje waarbij het hopen is op winst. "Bij Emmen ligt er druk en bij NAC ook wel. Maar verlies maakt in hun geval niet zoveel uit. Een eredivisieploeg kan alleen maar verliezen." Toch schat hij de kansen voorzichtig positief in: 1-2 voor Emmen.

Kater

Een lid van supportersvereniging Rood-Wit heeft er geen minuut wakker van gelegen. Al wachtende op de bus dringt bij hem ook het besef dat winnen praktisch gelijk staat aan moeten. "Gelijkspel, daar hebben we niet genoeg aan. Straks krijgen we hetzelfde scenario van twee jaar terug."

Begin daar niet over bij de supporters. Want ook toen nam Emmen het op tegen de Brabanders: gelijkspel en vervolgens via penalty's alsnog het onderspit delven. Die kater hangt nog steeds een beetje in de lucht.

Kleine winst

Voor Jan Boer is het de derde uitwedstrijd. Gelukkig heeft hij vrij kunnen krijgen. "Ik heb er wel zes werkafspraken voor moeten verzetten." Zijn baas gaf hem gelukkig ook de ruimte. "Nee, hij is Feyenoordsupporter, maar voelt sympathie voor Emmen", lacht hij. Boer hoopt op gelijkspel of een kleine winst, zoals hij het omschrijft. "Ik denk wel dat ze het kunnen laten zien. Ze horen gewoon thuis in de eredivisie."