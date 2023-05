'Tegengoal was domper, maar we gaan met vertrouwen naar zaterdag'

VOETBAL - De stemming in het Emmen-kamp na afloop van de met 1-2 gewonnen halve finalewedstrijd in de play-offs tegen NAC was positief, al was er wel een nare bijsmaak vanwege de late tegentreffer van de thuisclub.

"Dat was een flinke domper", aldus Jari Vlak. "Ook omdat het diep in blessuretijd was en het vanuit een onterecht gegeven corner kwam. Maar aan de andere kant moeten we het ons ook zelf verwijten. We speelden het laatste half uur gewoon niet goed, gingen teveel mee in het spel van NAC."