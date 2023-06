Dick Lukkien: 'Dit geeft vertrouwen, maar we zijn pas halverwege'

VOETBAL - In aanloop naar het duel tegen NAC in de halve eindstrijd van de nacompetitie deed Dick Lukkien een beroep op de mindset van zijn spelers. Na afloop van het duel in Breda kon de oefenmeester van de Drentse club niet anders concluderen dan dat het daarmee wel goed zat.

Zeker in het eerste uur speelde FC Emmen volwassen, geconcentreerd en ook nog eens zeer effectief, al had een derde treffer het karwei in de return een flink stuk makkelijker gemaakt.

Die derde treffer kwam dus niet, in ieder geval niet aan de goede kant voor Emmen. Diep in blessuretijd scoorde NAC tegen en dat zorgde ook bij Lukkien voor een dubbel gevoel. "Ik ben blij en tevreden met de overwinning , maar die tegentreffer is toch wel een smetje op de avond. Overigens vind ik niet dat dat de boventoon moet voeren, mant we hebben al met al een prima teamprestatie geleverd."

Noodgedwongen wissels en frisheid bij spitsen

Volgens Lukkien was de mindere tweede helft - en dan met name het laatste half uur - deels een gevolg van de wisselingen die hij noodgedwongen moest toepassen. "Ik wist dat El Messaoudi maximaal een uur kon spelen en datzelfde gold eigenlijk voor Jeremy Antonisse en Lorenzo Burnet. Tel daarbij op dat de frisheid bij spelers die bleven staan er niet beter op werd, want anders mag je een bal wel wat vaker in bezit houden met Ole Romeny en Richairo Zivkovic. Of ze pijntjes hadden of dat het te maken had met de 0-2 voorsprong weet ik niet, maar dat moeten we in ieder geval langer vol kunnen houden."