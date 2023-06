Mark Diemers: 'Vooraf had ik voor 1-2 getekend'

Met name de openingsgoal was een fraaie, na een lange geduldige combinatie tussen Ole Romeny, Diemers en uiteindelijk Jari Vlak die de pass op doelpuntenmaker Lorenzo Burnet gaf. De tweede was een beproefd recept, want niet voor het eerst dit seizoen bediende de Fries zijn maatje Romeny met een perfect aangesneden vrije bal.

"Zonde dat we in het laatste half uur teveel meegaan met het voetbal, alhoewel ik vind dat je dat nauwelijks voetbal kunt noemen, van NAC. We hadden het veel beter uit moeten spelen, want die mogelijkheden lagen er zeker. Nu werd het gehaast en schoten we de ballen ook veel te snel naar voren. Waar dat aan ligt? Dat zal deels vermoeidheid zijn, maar het zal ook te maken hebben met de tussenstand. De 0-2 voorsprong zorgt er onbewust toch voor dat je op twee gedachten gaat hinken: moet je door voor de 0-3 of is 0-2 wel prima?"