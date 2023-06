Nina Houtzager (14) kan niet verrassen bij Europese landenwedstrijd Veeningen

PAARDENSPORT - Het Nederlandse team kon vandaag geen potten breken tijdens de Europese landenwedstrijd voor Children in Veeningen. Dat is de klasse tot en met veertien jaar. Liv Linssen, Bethany Vos, Faye Louise Vos en Nina Houtzager werden in de eerste ronde elfde terwijl de beste acht landen zich plaatsten voor de tweede ronde.

Spanje won vandaag de landenwedstrijd in Veeningen bij de Children. Polen volgde op de tweede plaats voor Italië en Zweden die samen op de derde plaats eindigden.

Weigering

Voor Houtzager was er tot aan de driesprong geen vuiltje aan de lucht. Maar bij de tweede hindernis ontbrak de overtuiging bij de 11-jarige ruin Hero Elvis en dus volgde er op de laatste hindernis een weigering. Naast die vier strafpunten kreeg ze ook nog veertien strafpunten voor het overschrijden van de toegestane tijd.

"In het begin ging het wel goed. Maar het was miscommunicatie denk ik", verklaart de regerend Nederlands kampioene na afloop.

Landenwedstrijd

In de landenwedstrijd gaan vier ruiters per land van start en de beste drie resultaten worden bij elkaar opgeteld. De achttien strafpunten van Houtzager werden als schrap-resultaat gebruikt.

"Anders rij je altijd voor jezelf en nu rij je voor het team. Dat zorgt voor veel meer spanning", vertelt Houtzager.

Marc en Julia Houtzager

En dan is ze óók nog de dochter van twee internationale succesvolle topruiters. Mama Julia Houtzager-Kayser reed vorige zomer nog het wereldkampioenschap in dienst van Oostenrijk en vader Marc Houtzager - geboren en getogen in Hoogeveen - is een vaste waarde in het Nederlands team en won afgelopen weekend de grote prijs van Wiesbaden.

"Ik moet zeggen dat ik liever zelf rij dan dat ik naar m'n dochter kijk, want dat is toch spannender", zegt de internationaal gelauwerde springruiter. "Maar ik denk dat Nina vrij koel is. Ze kan best goed met de druk omgaan. Maar het is een sport waar je heel snel omhoog kan maar ook heel snel omlaag kan gaan."

'Voelt als thuiswedstrijd'

Het concours in Veeningen vindt plaats op het terrein van Jan Broek. Een man die een belangrijke rol in de carrière van Houtzager speelde. "Ik heb zeven jaar voor hem gewerkt. Toen ik zestien was ben ik hier begonnen. Dus dit voelt echt wel een beetje als thuiswedstrijd. Het is een geweldig evenement hier, er zijn superveel deelnemers en alles is goed voor elkaar."

"Je ziet hier ook hoe professioneel het allemaal al is. Ook in de klasse van de Children tot 14 jaar. In mijn tijd was dat nog niet", gaat Houtzager verder. "Ik reed op die leeftijd nog pony in het ZZ denk ik, maar nog geen paard. Zo snel gaat de tijd."

CSIO nog tot en met zondag