Nieuw hoofdstuk in trainerssoap FC Klazienaveen: Hegeman toch ontslagen

VOETBAL - Marc Hegeman is toch niet meer welkom als trainer van FC Klazienaveen. Afgelopen dinsdag leken de spelers en stafleden het ontslag te hebben afgewend, maar vanavond ontving de oefenmeester een telefoontje. "Ze zetten het ontslag toch door", aldus de verbouwereerde oefenmeester.

De Emmenaar, die bezig was aan zijn eerste jaar bij de zaterdagderdeklasser, had zich met FC Klazienaveen geplaatst voor de nacompetitie maar kreeg afgelopen maandag te horen dat de club per direct wilde breken. Een reden voor het ontslag werd niet gegeven, waarna de spelersgroep en de overige stafleden een stokje staken voor het besluit. "Als hij weg moet dan, spelen wij de nacompetitie niet", was de mededeling vanuit de groep.

'De voorzitter belde niet eens'

Vanavond kreeg Hegeman een telefoontje van Hans Hemel die hem de mededeling deed. "Ik snap er echt helemaal niets van. En dat is het niet eens de voorzitter (Ralf Herbers) die me belt. "Volgens Hans hadden ze de taken onderling verdeeld en was dit kennelijk zijn taak."

Geen nacompetitie

De spelersgroep en overige stafleden blijven, volgens de laatste berichten uit Klazienaveen, bij hun oorspronkelijke standpunt en spelen komende zaterdag dus niet in de nacompetitie tegen Be Quick Dokkum. Een boete, vanwege het niet op komen dagen, valt dus niet uit te sluiten.

