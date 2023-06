FC Emmen gaat tegen NAC op jacht naar een vroege voorsprong

VOETBAL - "We zijn pas halverwege", zei FC Emmen-trainer Dick Lukkien afgelopen woensdag in Breda na de 1-2 zege op NAC in de eerste halve finalewedstrijd van de play-offs. Met dat idee stapte de oefenmeester vanmiddag ook van het trainingsveld. "Maar het feit is wel dat we er goed voor staan en doen we wat we kunnen, dan hebben we zeker met onze geweldige supporters een goede kans om de finale te bereiken."

Lukkien is helder over het ideale scenario. "Dat is een vroege goal maken, heel simpel. Daar gaan we naar op zoek." Ook de overige scenario's zijn doorgenomen, van verlenging tot en met het nemen van strafschoppen. "Daar hebben we wel iets meer aandacht aan besteed dan in de andere weken. Maar uiteraard willen we het niet zover laten komen." Ole Romeny vult aan: "We moeten gewoon het spel spelen van het eerste uur in Breda en dat negentig minuten lang."

"Het gevoel is goed", aldus de maker van de 0-2 in Breda. "Maar het is niet zo dat we denken dat we er al zijn. Dat zou ongepast zijn tegenover NAC en gezien het verleden."

Darfalou en Dirsken

In tegenstelling tot het duel van afgelopen woensdag in Breda kan Lukkien weer beschikken over Oussama Darfalou en Julius Dirksen. Voor Keziah Veendorp en Lucas Bernadou komt het duel te vroeg. Uiteraard zijn de langdurig geblesseerden Maikel Kieftenbeld, Jeff Hardenveld, Mart Lieder, Metehan Güçlü en Rui Mendes er ook niet bij.

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - NAC begint morgen om 20.00 uur. Radio Drenthe Sport doet uiteraard live-verslag van dit duel. De uitzending begint om 19.30 uur.